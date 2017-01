Madonna dezminte zvonurile aparute in media despre adoptia celor doi copii din Malawi

''Sunt in Malawi pentru a face o vizita la spitalul de copii din Blantyre si pentru alte activitati ale mele cu Raising Malawi, iar apoi merg acasa. Zvonurile despre un proces de adoptie nu sunt adevarate'', se arata intr-un comunicat trimis revistei People.Declaratiile superstarului in varsta de 58 de ani vin in contextul in care purtatorul de cuvant al tribunalului din Lilongwe a declarat ca Madonna ar fi depus o cerere pentru adoptia a doi copii."Tribunalul studiaza o cerere pentru a determina daca Madonna poate adopta sau nu doi copii. Procedura de adoptie necesita o hotarare judecatoreasca'', spunea purtatorul de cuvant.Conform presei locale, Madonna s-ar fi prezentat miercuri la tribunalul din Lilongwe, impreuna cu doi copii mici, pentru a fi audiata.Madonna a mai adoptat doi copii din Malawi, un baiat, David Banda, in 2006 si o fata, Mercy James, in 2009.Madonna mai are alti doi copii, Lourdes si Rocco, din relatiile cu Carlos Leon si Guy Ritchie.Aceasta a intemeiat in 2006 fundatia ''Raising Malawi'' care sustine ca a platit milioane de dolari pentru finantarea orfelinatelor si a altor institutii pentru protectia copiilor din Malawi.