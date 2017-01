VIDEO Actorul american Shia LaBeouf a fost arestat

Politia a precizat ca actorul i-ar fi tras fularul unui barbat neidentificat in varsta de 25 de ani, joi dimineata, in afara cladirii Museum of the Moving Image din Queens, zgariindu-i si fata acestuia.Potrivit politistilor, LaBeouf l-ar fi si impins pe barbatul respectiv, care a refuzat ingrijiri medicale.LaBeouf este acuzat ca l-a atacat pe barbat. Nu este clar daca actorul are un avocat care sa furnizeze date suplimentare asupra cazului.LaBeouf si-a petrecut primele zile din mandatul de presedinte al lui Donald Trump cantand "Nu ne va diviza" in fata unei camere care filma in direct, in afara cladirii muzeului.Filmarea realizata live este pentru un proiect artistic public si participativ pe care LaBeouf alaturi de doi colaboratori ai sai intentioneaza sa-l desfasoare pentru urmatorii patru ani.Shia LaBeouf a devenit celebru dupa rolul lui Sam Witwicky din primele trei filme din seria SF "Transformers", care s-au bucurat de un imens succes de casa. Apoi, LaBeouf a fost distribuit in alte doua pelicule cu incasari exceptionale - "Indiana Jones si Regatul Craniului de Cristal" si "Ochi de vultur/ Eagle Eye". Anul 2009 i-a adus din nou doua roluri in filme cu succes de casa - "Transformers: Razbunarea celor invinsi" si "New York, I Love You", iar, in 2010, a jucat alaturi de Michael Douglas in "Wall Street: Banii sunt facuti sa circule". Recent, Shia LaBeouf a jucat, alaturi de Brad Pitt, in drama de razboi "Fury", de David Ayer.