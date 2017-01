Actorul Antonio Banderas, transportat de urgenta la spital in urma unui incident cardiac

Starul spaniol, in varsta de 56 de ani, se antrena in sala de gimnastica a resedintei sale - un conac din Cobham, Surrey, estimat la 2,4 milioane de dolari -, joi seara, in momentul in care a simtit dureri acute in zona pieptului. Actorul a fost transportat de urgenta de paramedici la spitalul St. Peter din Chertsey.Antonio Banderas, care locuieste in acea resedinta cu iubita lui, Nicole Kimpel, in varsta de 37 de ani, a dezvaluit pentru tabloidul The Sun ca a suferit "un episod cardiac" si a multumit medicilor britanici care l-au tratat.Starul hollywoodian s-a despartit de Melanie Griffith in 2015 dupa o casnicie de 19 ani. Actorul a declarat ca viata lui a trecut printr-o schimbare majora dupa divortul de diva hollywoodiana si ca a simtit nevoia de a se reinventa.Astfel, pe langa cariera sa interpretativa, Antonio Banderas a inceput sa studeze moda la colegiul Central Saint Martins din Londra.Recent, Antonio Banderas a lansat prima sa colectie vestimentara dedicata barbatilor.Antonio Banderas, nascut pe 10 august 1960, este un actor, regizor si producator spaniol. Si-a inceput cariera jucand intr-o serie de filme regizate de Pedro Almodovar si a jucat apoi in cateva filme celebre produse la Hollywood, in special in anii 1990 si 2000, precum "Asasini/ Assassins", "Evita", "Interviu cu un vampir: Cronicile Vampirilor", "Philadelphia", "Desperado", "Masca lui Zorro" si "Joaca de-a spionii/ Spy Kids". In ultimii ani, starul spaniol a asigura vocile unor personaje principale in filmele de animatie din francizele "Shrek" si "Puss in Boots".