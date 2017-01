Cantaretul britanic Gary Barlow a marturisit ca nu si-a spalat parul de 14 ani

It's such an important day I've washed my hair ! First time in ....... 14 years ! #nojoke — Gary Barlow (@GaryBarlow) 28 ianuarie 2017

Cantaretul in varsta de 45 de ani a scris, sambata, chiar in seara in care si-a facut debutul ca jurat al emisiunii Let it Shine, caMesajul este insotit de hashtagul(n.r- nu glumesc), insa fanii au glumit pe seama cantaretului, intrebandu-l peste cati ani se va mai spala, daca s-a obisnuit cu mirosul de par spalat si de unde isi cumpara perucile.Adele, Jennifer Aniston si Amanada Seyfriend se mai numara printre vedetele care refuza sa mai foloseasca sampon.De asemenea, mai multi bloggari de frumusete recunosc ca parul lor a inceput sa arate mai bine de cand nu il mai spala.Gary Barlow, liderul trupei Take That, este cantaret, pianist şi producator, precum şi unul dintre cei mai de suuces compozitori din Marea Britanie.Dupa succesul obtinut in anii 1990 cu albume precum Take That and Party sau Everything Changes , Robbie Williams, unul dintre membrii a hotarat sa paraseasca formatia în favoarea unei cariere solo.In anul 2005, la noua ani de la destramare, cei patru componenti ramasi in trupa au hotărât sa se reuneasca. Albumul Beautiful World, lansat în 2006 a readus Take That in atentia publicului.De la formarea trupei pana in prezent, Take That a comercializat peste 33 de milioane de albume pe plan international.