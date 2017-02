Beyonce este insarcinata cu gemeni; Anuntul cantaretei a stabilit un nou record pe Instagram

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters O fotografie postată de Beyoncé (@beyonce) pe 1 Feb 2017 la 10:39 PST

"Vrem sa impartasim cu voi iubirea si fericirea noastra", a scris Beyonce intr-un mesaj publicat pe contul ei de Instagram."Am fost binecuvantati de doua ori. Suntem incredibil de recunoscatari pentru faptul ca familia noastra se va mari cu alti doi membri si va multumim pentru urarile de bine", a adaugat artista.Anuntul a fost insotit de o fotografie in care Beyonce pozeaza in lenjerie intima, cu siluenta vizibil rotunjita de sarcina si purtand pe cap un voal amplu.Mesajul vedetei americane a devenit principalul subiect de discutii pe Twitter si a generat peste 500.000 de mesaje pe aceasta retea de socializare in prima ora dupa ce a fost publicat.De asemenea, pe Instagram, fotografia publicata de Beyonce a primit 6,4 milioane de Like-uri si a generat peste 339.000 de comentarii, in mai putin de opt ore dupa publicare.In prima ora dupa publicare, fotografia vedetei R&B primise deja 2,4 milioane de Like-uri si generase peste 166.000 de comentarii.Beyonce a depasit astfel precedentul record de popularitate pe Instagram care era detinut de o fotografie cu Selena Gomez - in care artista era prezentata in timp ce bea Coca-Cola -, care generase in iunie 2016 un numar de 6,3 milioane de Like-uri.Nasterea primului copil al cuplului Beyonce - Jay Z, Blue Ivy, a cauzat o veritabila furtuna mediatica in 2012, cand sute de paparazzi s-au adunat in fata spitalului Lenox Hill din New York, care a fost nevoit sa isi inchida o parte a sectiei Maternitate - Nasteri pentru a putea sa asigure intimitatea cuplului.In anuntul ei de miercuri, Beyonce nu a spus cand vor veni pe lume gemenii cuplului si nu a oferit alte detalii despre sarcina.Nu se stie deocamdata daca sarcina vedetei va afecta planurile sale de a participa la gala de decernare a premiilor Grammy, care va avea loc pe 10 februarie la Los Angeles, unde Beyonce a primit cele mai multe nominalizari - noua - si unde, potrivit presei americane, ar trebui sa sustina un recital.De asemenea, vedeta americana ar trebui sa sustina un concert in calitate de headliner la festivalul Coachella din California in luna aprilie.Beyonce si Jay Z s-au casatorit pe 4 aprilie 2008. Fiica lor, Blue Ivy, a venit pe lume pe 7 ianuarie 2012.Beyonce Knowles, nascuta pe 4 septembrie 1981, este cantareata pop si R&B, devenita celebra in calitate de solista principala a grupului feminin Destiny's Child, ale carui discuri s-au vandut in peste 60 de milioane de copii pe plan mondial.Dupa destramarea acestui grup, ea a ales cariera solo, pe parcursul careia a lansat cinci albume de studio, care s-au vandut in peste 100 de milioane de copii. Artista americana a castigat numeroase trofee, inclusiv 20 de premii Grammy.Shawn Corey Carter, nascut pe 4 decembrie 1969, cunoscut sub numele de scena Jay Z, este un rapper, producator si antreprenor american. Jay Z este unul dintre cei mai bogati artisti din lume, cu o avere estimata la aproximativ 500 de milioane de dolari. Discurile artistului american, care a castigat 21 de premii Grammy, s-au vandut in peste 100 de milioane de copii pe plan mondial.