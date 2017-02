Sotia actorului american George Clooney, Amal Clooney, este insarcinata cu gemeni

Actorul american de 55 de ani si avocata libanezo-britanica in varsta de 39 de ani s-au casatorit in 2014 la Venetia, punand capat reputatiei de celibatar inrait a lui George Clooney.Amal Alamuddin a lucrat in 2004 pentru Curtea internationala de Justitie iar printre clientii sai s-au numarat fostul premier ucrainean Iulia Timoshenko sau fondatorul Wikileaks, Julian Assange.Dupa casatorie, a aparat mai multe cauze foarte mediatizate, precum posibila restituire catre Grecia a frizelor din Parthenon expuse la Londra, apararea ziaristului canadian al Al-Jazeera Mohamed Fahmy sau pe cea a fostului presedinte al Maldivelor Mohamed Nasheed.De asemenea, a aparat cauza femeilor yazidis, persecutate de gruparea jihadista Stat Islamic.