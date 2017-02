Activisti pentru drepturile animalelor cer ca Pedro Almodovar sa nu fie presedintele juriului Festivalului de la Cannes

Asociatiile franceze sustin ca Pedro Almodovar este un amator "recidivist" al coridelor, si nu unul "care are remuscari". Ele au trimis o petitie ce a fost semnata de 22.000 de persoane si care este sutinuta de Flac - federatie din Agde (Franta) care lupta pentru interzicerea coridelor. Solicitarea a fost transmisa in atentia presedintelui festivalului, Pierre Lescure.Federatia sustine ca alegerea lui Almodovar ca presedinte al juriului editiei din acest an "nu are baza etica".Presedintele federatiei, Thierry Hely, a adaugat ca "am discutat si cu actrita sa preferata, Rossy de Palma, care, din contra, se opune coridelor, sa vorbeasca despre aceasta polemica ce incepe sa creasca"."Un mare festival de film precum cel de la Cannes merita ceva mai bun decat aceasta trivializare a ororii al carei simbol este Almodovar", se mai arata in petitie.In varsta de 67 de ani, regizorul filmului "Matador" este un simbol al cinematografiei spaniole de mai bine de trei decenii. El a fost anuntat ca presedinte al juriului la cea de-a 70-a editie a festivalului francez, care va avea loc in peiroada 17 - 28 mai.Cinci dintre filmele lui Pedro Almodovar - "Todo Sobre mi Madre", "Volver", "Los Abrazos Rotos", "La piel que habito" si "Julieta" - au fost selectate in competitia Festivalului de la Cannes. Lungmetrajul "La Mala Education" a deschis festivalul in 2004, iar cineastul a aparut pe afisul celei de-a 60-a editii a evenimentului de pe Croazeta.Pedro Almodovar s-a nascut pe 25 septembrie 1949, la Calzada de Calatrava, in Spania. La sfarsitul anilor 1960, s-a mutat la Madrid. A lucrat timp de 12 ani ca asistent administrativ la Compania Nationala de Telefoane si a inceput activitatea cinematografica cu mai multe scurtmetraje.Pelicula sa "Femei in pragul unei crize de nervi/ Mujeres al borde de un ataque de nervios" a primit o nominalizare la categoria "cel mai bun film intr-o limba straina" a galei premiilor Oscar din 1989. In 2000, filmul "Totul despre mama mea/ Todo sobre mi madre" a castigat premiul Oscar la aceeasi categorie.Pedro Almodovar a castigat, in 2003, un premiu Oscar la categoria "cel mai bun scenariu" pentru "Vorbeste cu ea/ Hable con ella", film pentru care a fost nominalizat si la categoria "cel mai bun regizor".Palamaresul lui Pedro Almodovar cuprinde, intre altele, un Glob de Aur, patru trofee BAFTA, patru premii Cesar si tot atatea trofee primite la Festivalul de Film de la Cannes, trei premii Goya si un premiu Teddy, la Festivalul de Film de la Berlin.