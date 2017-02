Angelina Jolie, despre despartirea de Brad Pitt: Vom fi intotdeauna o familie

"A fost foarte dificil. Multi oameni trec prin astfel de situatii. Intreaga mea familie a trecut printr-o perioada dificila. Ma concentrez pe copiii mei, copiii nostri. Suntem si vom ramane o familie pentru totdeauna. In acest fel reusesc sa fac fata. Incerc sa gasesc o modalitate prin care ceea ce s-a intamplat sa ne faca, intr-un fel, mai puternici si mai uniti", a declarat Angelina Jolie.Ea a acordat un interviu BBC, sambata, inainte de premiera celui mai recent film pe care l-a regizat -, in care a spus ca spera ca lungmetrajul sa ajute oamenii sa vorbeasca mai deschis despre traumele suferite in urma genocidului cambodgian si a dezvaluit ca intreaga sa familie a trecut print-o perioada dificila, iar principalul sau obiectiv este sa se concentreze pe copiii sai.Angelina Jolie, trimis special al Inaltului Comandament al ONU pentru Refugiati, a vizitat Cambodgia pentru prima data in anul 2001, pentru filmarile de la pelicula "Lara Croft: Tomb Raider".Ulterior, a adoptat un copil din aceasta tara, Maddox."Am venit in aceasta tara si m-am indragostit de oamenii de aici, i-am invatat istoria si am realizat cat de putin stiam, de fapt, despre lume. Aceasta tara a reprezentat pentru mine ᅡtrezirea la realitateᅡ. Intotdeauna am fost foarte recunoscatoare acestei tari. Nu cred ca voi putea sa ii dau inapoi Cambodgiei atat cat aceasta tara mi-a daruit mie", a spus Angelina Jolie.Filmul "First They Killed My Father" este o adaptare a volumului de memorii omonim semnat de Loung Ung si descrie o ingrozitoare poveste de razboi - genocidul Kmerilor Rosii, relatata din perspectiva unui copil. Angelina Jolie este coscenarist, producator si regizor al acestui proiect cinematografic.Loung Unf avea varsta de cinci ani cand a fost nevoita sa isi paraseasca locuinta din capitala Cambodgiei, Phnom Penh, alaturi de familia ei, din cauza Kmerilor Rosii, regimul care a condus tara in perioada 1975 - 1979, cand se afla la putere Pol Pot.A fost estimat ca in acea perioada au murit aproximativ doua milioane de oameni, in jur de un sfert din populatie, acestia fiind ucisi de regim sau decedand din cauza foametei si a extenuarii."Am considerat ca acest razboi care a avut loc in urma cu 40 de ani si ceea ce au trait acesti oameni nu a fost inteles pe deplin", a mai spus Angelina Jolie.In film predomina limba khmera, iar Angelina Jolie a spus ca desi isi doreste ca lumea "larga" sa inteleaga mai bine evenimentele petrecute in Cambodgia, spera ca pelicula va avea efecte si in aceasta tara."Sper ca va ajuta cetatenii sa vorbeasca mai mult", a explicat Angelina Jolie, precizand ca multi supravietuitori nu le-au spus copiilor povestile lor.Filmul, produs de Netflix, a avut premiera mondiala sambata, in templul hindus Angkor Wat, aflat in orasul Siem Reap, unde au fost filmate scene din "Tomb Raider". La eveniment au fost prezenti si cei sase copii ai artistei, precum si regele Cambodgiei, Norodom Sihamoni, care i-a oferit Angelinei Jolie cetatenia acestei tari, in anul 2005.Premiera a fost primul eveniment public important la care actrita a participat dupa despartirea de Brad Pitt, in luna septembrie 2016, invocand motivul "diferente ireconciliabile". Cei doi actori si-au inceput relatia in anul 20014 si s-au casatorit in august 2014.