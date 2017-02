O zi de munca din viata Paulei Rad, soprana care face curatenie si ia 600 de lei pe luna: "Am redescoperit umanitatea"

Fiecare zi începe începe în jurul orei 05:00 dimineața pentru ea. Atunci se trezește, se pregătește și pleacă să ajungă de la 06:00 la muncă, unde va face curățenie în firmă. O rutină zilnică cu care s-a obișnuit. “Nu e nici o rușine să muncești. Că fac curățenie? Nu are importanță, aici am reușit să mă angajez. Am fost la zeci de interviuri pentru joburi, nu mi-am găsit nimic”, explică Paula pentru actualdecluj.ro.E întuneric beznă când ajunge la firmă, la PMA Invest, o companie de publicitate din comuna Baciu, de lângă Cluj. Își soarbe o gură de cafea și începe. Patru ore obositoare în care lustruiește tot ce-i iese în cale. E singură pe tură. Ea cu gândurile ei. Uneori cântă, alteori se gândește la ziua de mâine. La 28 de ani, după multe dezamăgiri, totul capătă sens, în sfârșit. “Încă nu-mi revin după tot ce s-a întâmplat, după acest concurs.”A crescut în Zalău, apoi a intrat la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj. Apoi a ajuns la Iași, la George Enescu, dar intrarea în lumea muzicii părea imposibilă. “Din cauza asta mi-am căutat tot feluri de locuri muncă. M-am întors în Cluj, aici locuiesc într-un apartament cu fratele meu, în Baciu. E în regulă pentru că tot în Baciu lucrez la curățenie”.Colegii o întâmpină luni cu aplauze și îmbrățișări. Prima reacție a lor după ce au văzut-o la Pro TV e descrisă elocvent de Paula: “Au fost extrem de mirați, s-au bucurat sincer pentru mine. Aplauze foarte-foarte multe.S-a lăsat și cu îmbrățișări, cu de toate. Eram foarte emoționată. Mi-au zis că li s-a făcut pielea de găină.”