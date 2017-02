Angelina Jolie si Cristiano Ronaldo vor juca intr-un serial turcesc despre refugiati

Dirlik a precizat ca in serial vor aparea si numerosi actori celebri din Turcia, dar si cantareata libaneza Nancy Ajram."Vom lucra la acest serial cu numerosi actori celebri din Turcia si din strainatate. In afara de Cristiano Ronaldo, Angelina Jolie si Nancy Ajram vor aparea in serial Perihan Savas, Hulya Kocyigit si vor exista numeroase surprize. Deoarece este un proiect de responsabilizare sociala, acesti actori au acceptat sa aiba aparitii scurte in serial", a explicat regizorul.Filmarile pentru promo au avut loc la Gaziantep. Serialul va avea trei sezoane, iar filmarile propriu-zise vor incepe in prima saptamana a lunii aprilie."Subiectul serialului este povestea unei familii care s-a refugiat din Siria la Gaziantep. Vom prezenta prin ce trece familia respectiva dupa venirea in Turcia", a mai spus Eyup Dirlik.Potrivit Milliyet, serialul "Hayat Koprusu" va fi difuzat in tari din Orientul Mijlociu si America Latina.