Cantaretul Christ Brown este acuzat de violenta si a primit un ordin de restrictie

Potrivit documentelor din justitie publicate marti, un tribunal din Los Angeles a emis un ordin de restrictie care ii interzice lui Chris Brown se apropie de tanara femeie. El risca altminteri sa fie arestat.Karrueche Tran, care a avut o relatie tumultoasa si episodica cu artistul in varsta de 27 de ani, a declarat ca Brown a lovit-o cu pumnul in stomac si ca a impins-o pe scari in urma cu cativa ani, dar ca nu a chemat politia.Tanara in varsta de 28 de ani care joaca si intr-un serial de televiziune a cerut insa aceasta masura de protectie deoarece, potrivit ei, Chris Brown a amenintat-o cu moartea in mesaje recente.Cantaretul a avut in ultimii ani mai multe probleme cu justitia pentru acte de violenta, mai ales in 2009, inainte de gala Grammy Awards, cand a lovit-o pe iubita sa de atunci, Rihanna.Anul trecut Chris Brown a fost arestat, fiind suspectat de agresiune cu mana armata asupra unei femei.Dupa ce a refuzat sa deschida timp de mai multe ore politiei, cerand un mandat de perchezitie, agentii nu au gasit pana la urma nicio arma in casa lui.