Actorul Tom Hanks va publica o carte cu povestiri inspirate din pasiunea lui pentru masinile de scris: Am scris in hoteluri in timpul turneelor, in vacanta, in avioane, acasa si la birou

Tom Kanks a inceput sa lucreze la volum dupa ce a publicat o poveste in The New Yorker, in anul 2014. Povestea "Alan Bean Plus Four", despre o expeditie pe Luna a unui grup de patru prieteni, i-a atras atentia lui Sonny Mehta, redactorul-sef al editurii Alfred A Knopf."Am fost impresionat atat de vocea sa remarcabila, cat si de autoritatea sa ca scriitor. Am sperat ca lucreaza la mai multe povesti. Din fericire pentru cititori, se pare ca a lucrat", a spus el."Volumul include o poveste despre un imigrant care soseste in New York dupa ce familia si viata sa au fost distruse de razboiul civil din tara sa; o alta poveste prezinta un barbat care devine cea mai noua vedeta a televiziunii ESPN; o alta poveste este despre un miliardar excentric si asistentul sau executiv loial, aflati in cautarea a ceva ᅡmai multᅡ in America, iar alta trateaza viata plina de petreceri a unui actor", a povestit Sonny Mehta.Tom Hanks a inceput sa scrie cartea in anul 2015 si a povestit ca timp de doi ani a lucrat la volum in hoteluri, in avion, acasa si la birou."In cei doi ani in care am lucrat la povesti am filmat in New York, Berlin, Budapesta si Atlanta si am scris in fiecare oras. Am scris in hoteluri in timpul turneelor de presa. Am scris in vacanta. Am scris in avioane, acasa si la birou. Cand am reusit sa imi fac un orar si sa il mentin, am scris intre orele 09.00 si 13.00", a spus Tom Hanks.Varianta britanica a volumului va fi publicata de Editura Heinemann simultan cu cea publicata de editura Alfred A. Knopf din Statele Unite ale Americii. Drepturile de publicare in limbi straine au fost vandute, pana in prezent, in sapte tari, inclusiv in Brazilia la China. Tom Hanks va nara si un audiobook.In 2014, Tom Hanks si-a exprimat pasiunea pentru masinile de scris prin lansarea unei aplicatii, Hanx Writer, care reproduce pentru generatia "digitala" experienta redactarii unui text la o masina de scris. Aplicatia a devenit un bestseller pe magazinul iTunes.Tom Hanks, nascut pe 9 iulie 1956, este actor, regizor si producator american de film, care a castigat de doua ori premiul Oscar la categoria "cel mai bun actor principal", cu rolurile interpretate in filmele "Philadelphia" si "Forrest Gump".Starul american a primit alte trei nominalizari la Oscar pentru prestatiile sale din filmele "Vreau sa fiu mare/ Big", "Salvati soldatul Ryan" si "Naufragiatul". In palmaresul sau se mai afla patru Globuri de Aur si un Urs de Argint, castigat la Festivalul de Film de la Berlin in 1994, pentru "Philadelphia".