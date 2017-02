Clipul zilei Katy Perry a adus "scheletele" lui Trump si May pe scena Brit Awards

Spre deosebire de alte ceremonii recente, Brit Awards a fost in general lipsita de mesaje politice sau de protest, exceptie facand artista Katy Perry, care a adus miercuri pe scena londoneza din "O2 Arena" doua schelete gigantice care ii reprezenta, in viziunea ei, pe Donald Trump si Theresa May, potrivit AFP.Un "schelet" purta un costum negru si cravata rosie, iar al doilea "schelet" era imbrcat intr-o rochie rosie.Retelele sociale au facut rapid legatura cu Donald Trump si Theresa May, care erau imbracati in exact acelasi mod la vizita primul ministru britanic in Statele Unite din luna ianuarie.Theresa May a fost criticata dur la momentul respectiv de opozitia din Marea Britanie pentru refuzul de a condamna decretul anti-migranti al lui Trump.Gestul lui Katy Perry, care a sprijinit-o fervent in campania prezidentiala din SUA pe Hillary Clinton, nu a fost pe gustul tuturor britanicilor, un membru al Partidului Conservator, Alec Shelbrooke, a declarat care nu apreciaza o astfel de "aroganta" venita de la "un om de stanga care nu are nicio idee despre ceea ce se intampla in lume ".