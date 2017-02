Pamela Anderson ar avea o relatie romantica cu fondatorul WikiLeaks: Daca ar trebui sa aleg un lider mondial caruia sa-i fiu alaturi, acesta ar fi Julian Assange"

Primele zvonuri despre aceasta relatie dateaza de la inceputul lunii februarie, printr-un articol din New York Post. Pamela, in varsta de 49 de ani, il viziteaza frecvent pe Assange care se afla in exil la Ambasada Ecuadorului din Londra, unde traieste izolat din 2012. "Pare sa poarte haine sexy la fiecare vizita", a remarcat un diplomat.In studioul postului de radio citat, actrita nu a negat: "Am petrecut mai mult timp vorbind cu Julian decat cu toti fostii mei soti impreuna", a spus ea joi. La intrebarea indrazneata a realizatorului "Te-ai sarutat cu Julian?", ea a raspuns, jenata: "Nu s-a pus niciodata problema ca aceasta (relatie) sa devina romantica. A fost doar o chestiune de unire a fortelor pentru a face ceva important. Dar lucrurile se intampla, desigur".Atunci cand este mentionata o eventuala casatorie, Pamela Anderson este rapida: "Este minunat. Intotdeauna am crezut ca voi fi o buna Prima Doamna. Daca ar trebui sa aleg un lider mondial caruia sa-i fiu alaturi, acesta ar fi Julian Assange".Fondatorul WikiLeaks, de 45 de ani, a acordat si el un interviu postului de radio australian cu cateva zile mai devreme, in care a spus ca "Pamela este un persoana atractiva si luminoasa. (...) Nu este deloc proasta, este chiar foarte inteligenta".Julian Assange, fondatorul site-ului de dezvaluiri WikiLeaks, traieste refugiat la ambasada Ecuadorului la Londra din iunie 2012. Australianul se afla sub incidenta unui mandat de arestare intr-o ancheta pentru viol dupa plangerea depusa de o suedeza in 2010. El neaga faptele, denuntand o manevra pentru a fi extradat in Statele Unite, unde este urmarit penal pentru difuzarea de catre WikiLeaks in 2010 a peste 250.000 de documente care dezvaluie culise ale diplomatiei americane.