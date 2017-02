O alta gafa la Oscar. Intr-un clip comemorativ a aparut o fotografie cu o femeie care este in viata

Janet Patterson, un designer de costume australian, nominalizata de patru ori la Oscar, pentru contributiile sale la filmele "The Piano", "Portrait of a Lady", "Oscar and Lucinda" si "Bright Star" a decedat in octombrie 2016.Numele si functia acesteia au fost mentionate corect in montajul videoclipului comemorativ, dar fotografia utilizata a fost a unui producator de film australian in viata, Jan Chapman.Jan Chapman si Janet Patterson au lucrat impreuna la filmul "The Piano". Academia de film americana inca nu a comentat eroarea.Sectiunea "In Memoriam" a fost controversata, pentru ca un numar de celebritati care au decedat in anul 2016, intre care s-au numarat Garry Shandling si Florence Henderson, nu au fost inclusi, chiar daca au fost mai cunoscuti pentru carierele lor in televiziune.Bill Paxton, care a decedat in acest weekend, nu a fost inclus in sectiunea "In Memoriam", dar a fost mentionat in timpul galei premiilor Oscar de Jennifer Aniston.In total, filmul "Moonlight" a castigat trei premii, impunandu-se la categoriile "cel mai bun film", "cel mai bun scenariu adaptat" si "cel mai bun actor in rol secundar".Musicalul "La La Land" a triumfat in sase categorii - "cel mai bun regizor", "cea mai buna actrita in rol principal", "cea mai buna regie artistica", "cea mai buna imagine", "cea mai buna coloana sonora" si "cel mai bun cantec original".