PricewaterhouseCoopers si-a cerut scuze pentru gafa de la gala Oscar: Vom investiga incidentul

"Ne cerem sincer scuze 'Moonlight', 'La La Land', lui Warren Beatty, Faye Dunaway, si spectatorilor Oscarurilor pentru eroarea facuta in timpul anuntului pentru cel mai bun film. Prezentatorii au primit din greseala plicul destinat altei categorii, iar cand s-a aflat ce se intamplase defapt, prezentatorii au reactionat imediat", se arata in precizarea facuta de compania PricewaterhouseCoopers.Potrivit PricewaterhouseCoopers, va fi deschisa o investigatie in acest sens."Investigam in prezent cum s-a putut intampla acest lucru si regretam profund ca s-a intamplat. Apreciem gratia cu care nominalizatii, Academia, ABC, si Jimmy Kimmel au gestionat situatia", noteaza PricewaterhouseCoopers.Productia "Moonlight", regizata de Barry Jenkins, a castigat, duminica seara, la Los Angeles, premiul pentru cel mai bun film in cadrul celei de a 89-a editii a premiilor Academiei americane de film. Warren Beatty, cel care a decernat trofeul, anuntase initial, in mod eronat, ca "La La Land" a castigat acest premiu.Emma Stone (La La Land) si Casey Affleck (Manchester by the Sea), au castigat cu Oscarurile pentru cei mai buni actori in roluri principale, in cadrul celei de a 89-a editii a premiilor Academiei americane de film, decernate duminica seara la Los Angeles.Actrita a declarat ca a avut la ea in permanenta cartonasul care o desemna castigatoare si nu are idee cum a ajuns la Warren Beatty."Am tinut in mana tot timpul cartonasul cu cea mai buna actrita in rol principal. Nu sunt sigura cum s-a intamplat totul. Unul dintre managerii scenei a venit pe scena si a inceput sa puna intrebari. Sunt mai mult decat incantata pentru Moonlight si cred ca este unul dintre cele mai bune filme facute vreodata", a declarat actrita.