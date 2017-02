PricewaterhouseCoopers: Vinovatul principal pentru gafa de la finala galei Oscar este un contabil care publica mesaje pe Twitter

Explicatia

Gafa de la finalul Galei Oscar, "o tragedie de branding"

Contabilul Brian Cullinan, despre care presa americana afirma ca era ocupat cu publicarea de mesaje pe Twitter, in culise, cu cateva secunde inainte de producerea acestei gafe uriase, a inmanat prezentatorilor Warren Beatty si Faye Dunaway un alt plic decat cel care ar fi trebuit, cu ocazia anuntarii celui mai important trofeu al anului din industria cinematografica americana, a precizat compania PwC intr-un comunicat de presa.Provocand o gafa care a uluit publicul prezent in Dolby Theatre din Hollywood si milioanele de telespectatori din lumea intreaga,au transmis reprezentantii PwC.precizeaza acelasi comunicat.The Wall Street Journal si site-ul dedicat informatiilor despre celebritati TMZ.com afirma ca Brian Cullinan a publicat din culise o fotografie a actritei Emma Stone pe reteaua de socializare Twitter cu doar cateva momente inainte de producerea gafei.Fotografia de pe contul de Twitter al lui Brian Cullinan a fost stearsa ulterior, dar nu inainte de a putea fi vizionata inca, luni, in arhiva acelei pagini. Brian Cullinan nu a facut deocamdata niciun comentariu pe aceasta tema.Eroarea a fost corectata abia dupa ce actorii si producatorii musicalului La La Land erau deja pe scena si isi incepusera deja discursurile de multumire.Jordan Horowitz, unul dintre producatorii filmului La La Land, este acela care a remediat situatia."Oameni buni, imi pare rau. Nu am castigat. S-a produs o eroare. Moonlightᅡ, voi ati castigat premiul pentru cel mai bun film. Nu este o gluma!", a spus el.A fost nevoie se treaca mai bine de trei ore pana ca PricewatersCoopers, compania care numara voturile exprimate de membrii AMPAS de peste 83 de ani, sa confirme ca actorilor Warren Beatty si Faye Dunaway le-a fost inmanat un alt plic decat cel care ar fi trebuit.PwC spune ca isi asuma intreaga responsabilitate si a prezentat scuze publice actorilor si producatorilor celor doua filme vizate de aceasta gafa uriasa, La La Land si Moonlight."Ne cerem scuze in fata lui Warren Beatty, Faye Dunaway, prezentatorului Jimmy Kimmel, postului de televiziune ABC si Academiei de film americane, niciunul dintre ei nu a fost vinovat de producerea gafei de ieri seara", a anuntat compania PwC.Academia de film americana (AMPAS), institutia care organizeaza gala premiilor Oscar, si-a cerut la randul ei scuze pentru acea eroare uriasa si a spus ca se va implica mai mult de acum inainte in protejarea integritatii galei Oscar."Am petrecut noaptea trecuta si toata ziua de azi investigand circumstantele si vom identifica actiunile potrivite pe care le vom lua de acum inainte", a anuntat AMPAS.Warren Beatty a dus cu el plicul buclucas - pe care scria cea mai buna actrita in rol principal - la petrecerea Governor's Ball de dupa gala Oscar. Emma Stone, protagonista din La La Land, castigase premiul Oscar la acea categorie cu doar cateva momente inainte de producerea erorii din finalul galei Oscar."Cu exceptia finalului, a fost o gala amuzanta", a spus Jimmy Kimmel, luni, referindu-se la gala Oscar pe care a prezentat-o."Aici nu era vorba de matematica avansata. PwC trebuia doar sa introduca numele potrivit in plicul potrivit si sa il predea persoanei potrivite", a spus Tim Calkins, profesor de marketing la Northwestern University, care considera ca eroarea din finalul galei Oscar a fost "o tragedie de branding".Potrivit procedurii PwC, doar doi contabili ai sai cunosc numele celor 24 de castigatori la Oscar, iar biletele cu numele invingatorilor sunt introduse in doua seturi de plicuri care sunt sigilate. Cei doi contabili memoreaza, de asemenea, numele castigatorilor.Conform traditiei, plicurile sunt transportate separat, in doua serviete, spre sala in care va avea loc gala Oscar. Cei doi contabili - in acest caz Brian Cullinan si Martha Ruiz - sunt condusi cu automobilul, tot separat, spre sala in care va avea loc gala, pentru a preveni orice intarziere eventuala ce ar putea fi cauzata de un accident.Apoi, cei doi contabili trebuie sa stea la capetele opuse ale scenei si sa inmaneze plicurile prezentatorilor desemnati de Academia de film americana pentru a inmana trofeele aferente fiecarei categorii.Saptamana trecuta, Brian Cullinan a spus pentru The Huffington Post ca procedura ce vizeaza reglarea situatiei inmanarii unui plic nepotrivit, alta decat semnalarea managerului de scena, nu este clara., a spus Cullinan.Eroarea a fost corectata destul de repede duminica seara, dar abia dupa cateva minute pretioase, a reamintit Anthony Sabino, profesor de drept la Universitatea St John's din New York.Cineastii care au realizat filmul Moonlight au avut o atitudine eleganta in urma erorii de la gala Oscar.Barry Jenkins, regizorul peliculei, le-a spus reporterilor in culisele ceremioniei ca nu a primit nicio explicatie imediat dupa incident, desi acesta "a facut ca un sentiment foarte special sa devina si mai special, desi nu chiar asa cum ne asteptam".Barry Jenkins a adaugat:Lungmetrajul Moonlight a castigat trofeul suprem - cel mai bun film al anului - la cea de-a 89-a editie a galei premiilor Oscar, dupa o gafa uriasa a organizatorilor. Actorii Warren Beatty si Faye Dunaway au anuntat, eronat, ca La La Land a castigat trofeul.