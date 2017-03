Artistul francez care a stat o saptamana inchis intr-o roca a fost eliberat si i-a multumit pietrei pentru gazduire

O postare distribuită de Palais de Tokyo (@palaisdetokyo) pe 23 Feb 2017 la 06:32 PST

Artistul extravagant, imbracat intr-un costum bleumarin, s-a inchis in urma cu o saptamana intre cele doua jumatati ale imensei roci vulcanice de 12 tone amplasata in subsolul Centrului de Arta Contemporana Palais de Tokyo.Poincheval, in varsta de 44 de ani, specialist in spectacole extreme, a trait in inima pietrei, ca intr-un fel de sarcofag in forma de om stand in sezut, hranindu-se cu piureuri si compot din fructe si respirand printr-un orificiu pentru aerisire. De asemenea, el a avut la dispozitie cateva obiecte personale precum un jurnal si o linie telefonica pentru situatii de urgenta."Sunt putin ametit, ceea ce-mi imaginez ca este complet normal dupa ce traiesti o saptamana intr-o roca (...) ce m-a gazduit bine. Ii multumesc foarte mult pentru ca a fost atat de entuziasta sa ma primeasca", le-a declarat artistul reporterilor la cateva minute de la eliberarea sa."Da, au existat momente indelungate de ratacire, in care dintr-o data (...) nu mai sti unde te afli, dar esti aici, si asta a fost minunat", a adaugat el.Artistul a fost ajutat sa iasa din roca de o echipa de medici, in aplauzele publicului prezent, adunat pentru a fi martor la eliberarea sa.Inaintea inchiderii sale in roca, Abraham Poincheval a declarat ca aceasta experienta este ''un fel de calatorie in interiorul pietrei, o forma de cristalizare sau de fosilizare".Poincheval nu este strain de experientele bizare. El a petrecut 13 zile intr-un mod similar, inchis intr-un urs impaiat unde s-a hranit cu viermi si gandaci, a fost ingropat sub o roca timp de opt zile si a navigat pe Ron intr-o sticla imensa. De asemenea, artistul francez si-a petrecut o saptamana, anul trecut, in varful unui stalp de 20 de metri inaltime, langa gara din Paris.In cadrul viitoarei sale reprezentatii, ce va purta numele ''Ou'' si va debuta la 29 martie, Poincheval va cloci o duzina de oua timp de trei-patru saptamani, pana ce puii vor ecloza, arata The Guardian care noteaza ca marea ambitie a artistului este insa de a ''merge pe nori'', o experienta pentru care se pregateste de cinci ani, dupa cum a marturisit acesta.