Actorul britanic Patrick Stewart vrea sa devina cetatean american pentru a lupta impotriva lui Donald Trump

Actorul din "Logan", un spin-off inspirat din franciza "X-Men", a vorbit intotdeauna deschis despre viziunea politica, iar recent si-a exprimat sentimentele fata de politica lui Donald Trump cand a scris pe Twitter ca a avut insomnii din cauza ca a dormit aproape de Casa Alba."Niciodata nu am dormit mai prost ca noaptea trecuta", a scris el pe Twitter in urma cu trei saptamani. "Dar am dormit la mai putin de un metru de locul unde doarme Donald Trump. Sa fie asta o legatura?", s-a intrebat actorul.Stewart a declarat in emisiunea "The View", de la ABC, ca a facut comentariul dupa ce a vizitat recent Washington, impreuna cu sotia sa, Sunny Ozell. El s-a gandit cu aceasta ocazie sa ceara cetatenia americana pentru a se putea opune noii guvernari."Nu sunt cetatean. Totusi, poate singurul lucru bun este sa cer cetatenia", a spus Patrick Stewart. "Toti prietenii mei de la Washington mi-au spus ca singurul lucru pe care pot sa-l fac este sa lupt, sa ma opun. Dar nu o pot face pentru ca nu sunt cetatean".Patrick Stewart, in varsta de 76 de ani, l-a interpretat pe celebrul capitan Jean-Luc Picard in serialul "Star Trek - Generatia urmatoare". Alaturi de Ian McKellen, Patrick Stewart a jucat in filmele francizei "X-Men". Starul britanic a primit trei nominalizari la Globul de Aur pentru evolutiile sale din productiile de televiziune "Moby Dick", "The Lion in Winter" si "Blunt Talk".In 2010, actorul britanic a fost innobilat de regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii pentru servicii deosebite aduse artelor dramatice.