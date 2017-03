Donald Trump sustine ca Arnold Schwarzenegger a fost concediat din emisiunea "The Celebrity Apprentice" din cauza audientei jalnice

Arnold Schwarzenegger isn't voluntarily leaving the Apprentice, he was fired by his bad (pathetic) ratings, not by me. Sad end to great show - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 martie 2017

You should think about hiring a new joke writer and a fact checker. https://t.co/SvAjuPdHfa - Arnold (@Schwarzenegger) 4 martie 2017

Presedintele de la Casa Alba a scris, sambata, pe Twitter ca "plecarea lui Schwarzenegger nu este de bunavoie, el a fost concediat de proasta (jalnica) audienta, nu de mine. Trist sfarsit pentru un mare show".Actorul si fostul guvernator al Californiei i-a dat replica: "Ar trebui sa te gandesti sa angajezi un nou scriitor pentru glume si un altul care sa verifice faptele".Arnold Schwarzenegger a anuntat ca nu va mai prezenta show-ul "The New Celebrity Apprentice", dand vina pe Donald Trump, scrie presa americana.Actorul, in varsta de 69 de ani, care i-a luat locul lui Donald Trump in emisiunea "The New Celebrity Apprentice", a declarat ca nu va mai aparea intr-un nou sezon al emisiunii."Mi-a placut sa lucrez cu NBC si cu Mark Burnett", a declarat fostul guvernator intr-un comunicat de presa, citat de Hollywood Reporter. "Toata lumea - de la celebritati la echipa din departament - au fost de nota 10, si as lucra din nou cu ei la un show care nu are un asemenea trecut", referindu-se la faptul ca emisiunea a fost prezentata inaintea lui de presedintele Statelor Unite, Donald Trump.Schwarzenegger a declarat, intr-un interviu pentru revista Empire, ca decizia sa are legatura cu predecesorul sau, presedintele Trump. Actorul a devenit gazda show-ului dupa ce Trump s-a implicat in politica."Avand in vedere ca Trump a ramas implicat in emisiune si a continuat sa primeasca bani ca producator executiv, oamenii au un gust amar si nu vor sa o mai urmareasca. La fel si sponsorii", a spus Schwarzenegger. "Este o perioada in care opiniile sunt impartite si emisiunea a fost prinsa in aceasta polemica", a adaugat el.Noul presedinte al Statelor Unite a ironizat "The New Celebrity Apprentice" (al carei producator executiv a ramas) dupa premiera din luna decembrie a acestui show TV. Trump a publicat un mesaj pe Twitter in care a spus ca noul prezentator al emisiunii, Arnold Schwarzenegger, a fost "distrus" de comparatia cu "masina de audienta DJT (Donald John Trump)". In replica, Schwarzenegger i-a raspuns lui Trump in felul urmator: "Voi lucra pentru TOTI americanii, la fel de agresiv cum ai lucrat tu pentru audientele tale".In urma cu noua ani, primul episod din "The Celebrity Apprentice", difuzat de NBC, a fost urmarit de 11,08 milioane de telespectatori, iar in februarie 2015, el a ajuns la aproximativ 6,1 milioane de telespectatori. In ianuarie 2017, aproximativ 4,93 milioane de telespectatori au urmarit emisiunea.