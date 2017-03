Rusia interzice filmul "Frumoasa si Bestia" minorilor sub 16 ani, din cauza unui "moment gay"

Biroul pe care Walt Disney il detine in Rusia si Comunitatea Statelor Independente (fostele republici sovietice, mai putin Georgia si tarile baltice, n.r.) a confirmat pentru AFP ca filmul, in care rolul feminin principal este interpretat de Emma Watson, va fi difuzat pe teritoriul rus cu aceasta mentiune.Regizorul filmului, Bill Condon, a dezvaluit recent ca "Beauty and the Beast", a carui lansare in Rusia este programata pentru 16 martie, contine "primul moment exclusiv gay" din istoria grupului Disney. Criticii de specialitate care au vizionat deja pelicula au minimalizat insa importanta acelei scene.In acest film, personajul Le Fou, interpretat de Josh Gad, este un camarad al principalului personaj negativ, Gaston, jucat de Luke Evans.LeFou incearca sa se impace cu sentimentele sale pentru Gaston, ce il fac sa penduleze intre dorinta si admiratie fata de acesta, in cadrul unei intrigi secundare, desprinsa de firul narativ principal al peliculei."El este cineva care vrea intr-o zi sa fie ca Gaston, iar in ziua urmatoare sa il sarute. Este dezorientat in dorintele sale", a explicat regizorul peliculei."Slava Domnului, Ministerul Culturii si-a manifestat pozitia sa civica", a declarat Vitali Milonov pentru postul de radio Govorit Moskva, salutand decizia autoritatilor ruse. Acest deputatt rus, cunoscut pentru discursurile sale homofobe, a solicitat, sambata, Ministerului Culturii din Rusia sa interzica acest film, daca se va dovedi ca pelicula promoveaza homosexualitatea."Acest film vrea sa impuna noile standarde de toleranta europeana copiilor rusi, pentru ca ei sa creada ca aceasta este regula", a spus el. Deputatul rus se afla la originea unei legi care atrage o condamnare penala pentru orice "forma de propaganda homosexuala" in fata minorilor. Legea a generat un val de critici in tarile occidentale.Manifestarile de sprijinire a comunitatii gay sunt sistematic interzise in Rusia, unde homosexualitatea a fost considerata o infractiune pana in 1993 si o maladie mintala pana in 1999, si in care homofobia se exprima adeseori in mod deschis.Intr-un interviu acordat pentru Attitude Magazine, regizorul peliculei, Bill Condon, spune ca rolul personajului LeFou reprezinta un deschizator de drumuri in ceea ce priveste vizibilitatea comunitatii LGBT (lesbiene, gay, bisexuali si transgender) pe marele ecran.In acest film, Emma Watson o interpreteaza pe Belle, o tanara care se indragosteste de o bestie ce ascunde un secret intunecat.Petitorii ei - Bestia si Gaston - sunt interpretati de actorii britanici Dan Stevens si Luke Evans.Din distributia peliculei fac parte si alti actori celebri, precum Ewan McGregor, Gugu Mbatha-Raw, Kevin Kline si Stanley Tucci.Filmul "Beauty and the Beast" va fi lansat in cinematografele din Romania pe 17 martie.Primul trailer al filmului "Beauty and the Beast", lansat in 2016, a generat aproape 130 de milioane de vizualizari in primele 24 de ore dupa ce a fost lansat oficial pe YouTube.O versiune animata a filmului "Frumoasa si Bestia" a fost lansata in 1991.