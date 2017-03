Coalitia pentru Familie vrea interzicerea filmului "Frumoasa si bestia" si ii indeamna pe romani sa puna presiune pe Centrul National al Cinematografiei

Mesajul integrat postat pe contul de facebook al Coalitiei pentru Familie:

„Disney a retras filmul „Frumoasa și Bestia” din Malaezia după ce scena homosexuală a fost cenzurată. Situația este deosebit de delicată având în vedere că unele școli ar putea folosi filmul ca material didactic pentru ilustrarea poveștii Fraților Grimm. Rusia a interzis filmul pentru copiii cu vârsta sub 16 ani.În România filmul a fost autorizat cu AG (audiență generală) de către Centrul Naţional al Cinematografiei. Puteți scrie centrului pe adresa: contact@cnc.gov.ro”.Filmul a starnit numeroase controverse, fiind singura productie care continedin istoria grupului Disney.Din aceasta cauza, in Rusia filmul a fost inclus intr-o categorie de pelicule ce nu pot fi vizionate de spectatorii in varsta de pana la 16 ani, dupa apelul lansat de un deputat rus ultraconservator.Manifestarile de sprijinire a comunitatii gay sunt sistematic interzise in Rusia, unde homosexualitatea a fost considerata o infractiune pana in 1993 si o maladie mintala pana in 1999, si in care homofobia se exprima adeseori in mod deschis.Si in Malaezia, tara in care homosexualitatea este condamnata prin lege, lansarea productiei Disney a fost amanata pe o perioada nedefinita, intrucat autoritatile malaeziene cer Disney sa modifice continutul, implicit sa renunte la „momentul gay”.In acest film, personajul Le Fou, interpretat de Josh Gad, este un camarad al principalului personaj negativ, Gaston, jucat de Luke Evans.LeFou incearca sa se impace cu sentimentele sale pentru Gaston, ce il fac sa penduleze intre dorinta si admiratie fata de acesta, in cadrul unei intrigi secundare, desprinsa de firul narativ principal al peliculei."El este cineva care vrea intr-o zi sa fie ca Gaston, iar in ziua urmatoare sa il sarute. Este dezorientat in dorintele sale", a explicat regizorul peliculei.