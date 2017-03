VIDEO O fosta refugiata afgana este noua imagine a Germaniei, in locul Claudiei Shiffer : Am fost discriminata la scoala si asta a fost foarte dureros

Campania "Germany - Land of Ideas" este o initiativa care beneficiaza de diferiti parteneri pentru a dezvolta proiecte si competitii spre a atrage atentia asupra tarii si poporului german. Top-modelul Claudia Schiffer a fost imaginea campaniei de branding national timp de zece ani, din 2006."Am plecat din Afganistan in Germania, impreuna cu familia mea, in 1999. Fuga noastra a durat sase saptamani", povesteste Zohre Esmaeli. Familia sa a scapat de regimul taliban, insa viata ei nu a fost una usoara in Germania."Am fost discriminata la scoala si asta a fost foarte dureros", mai spune ea.Zohre Esmaeli a fost recrutata, dupa terminarea scolii, de o agentie de modeling, insa alegerea de a prezenta pe podium i-a adus noi probleme."Familia mea nu a acceptat usor faptul ca mi-am ales un drum propriu. Mereu incep proiecte, precum aceasta campanie. Sincer, nu le mai cer voie acum", afirma modelul.Esmaeli, nascuta in 1985, la Kabul, a devenit cetatean german si se foloseste de popularitatea ei pentru a incuraja integrarea refugiatilor. Ca noua imagine a Germaniei, ea isi doreste sa intruchipeze o "societate deschisa".