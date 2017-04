Dalai Lama s-a intalnit cu unul dintre soldatii indieni care l-au ajutat sa evadeze din Tibet: Uitandu-ma la chipul tau, imi dau seama abia acum ca si eu trebuie sa fiu foarte batran

Liderul spiritual tibetan, in varsta de 81 de ani, s-a intalnit cu Naren Chandra Das, in varsta de 79 de ani, cu ocazia vizitei sale oficiale in nord-estul Indiei, sambata."Uitandu-ma la chipul tau, imi dau seama abia acum ca si eu trebuie sa fiu foarte batran", a spus, in gluma, Dalai Lama.Dalai Lama l-a intalnit prima data pe Naren Chandra Das in 1959, dupa o traversare epuizanta prin munti, ce a durat doua saptamani, dupa ce a fugit din Lhasa - capitala Tibetului - in urma unei tentative esuate de rasturnare de la putere a regimului chinez.Deghizat in soldat, Dalai Lama, insotit de un mic grup de persoane, a reusit sa ajunga la granita, dupa ce primise asigurari din partea guvernului indian, care i-a promis ca il va ajuta.Naren Chandra Das, fost soldat in Assam Rifles - cea mai veche forta paramilitara din India -, a spus: "Paznicii din Plutonul Nr. 9 din Assam Rifles l-au adus pe Dalai Lama din Zuthangbo si ni l-au predat noua, unui grup de 5 persoane, la Shakti (in statul Arunachal Pradesh, care se invecineaza cu China si Bhutan, n.r.)"."L-am dus pana la Lungla, de unde si-a continuat calatoria pana la Tawang si a fost escortat de un alt grup de paznici", a adaugat fostul soldat indian.Soldatii nu aveau voie sa vorbeasca cu liderul spiritual tibetan."Datoria noastra era doar sa il pazim si sa il escortam pe parcursul calatoriei sale", a spus Naren Chandra Das.Dalai Lama i-a multumit fostului soldat indian si a spus ca este "foarte, foarte fericit" sa se intalneasca din nou cu o parte a echipei de paznici care l-au escortat pana intr-o zona sigura din interiorul Indiei.Dupa evadarea sa din Tibet, Dalai Lama a ramas pentru o scurta perioada de timp la manastirea Tawang, inainte de a se stabili la Dharamsala, o localitate in nordul Indiei, care a devenit in prezent sediul central al guvernului din exil al Tibetului.In aceasta saptamana, Dalai Lama va vizita acea manastire unde va sustine o serie de prelegeri.Vizita lui in India a suparat insa China, care continua sa sustina ca statul indian Arunachal Pradesh reprezinta o parte a teritoriului chinez.Inainte de vizita lui Dalai Lama in nord-estul Indiei, un purtatar de cuvant al Ministerului de Externe al Chinei a indemnat India "sa evite sa intreprinda orice actiune care ar complica si mai mult chestiunea granitelor si sa nu ofere o platforma pentru activitatile - clicii separatiste" a celui de-al 14-lea Dalai Lama.Sambata, Dalai Lama a spus ca revenirea lui in nord-estul Indiei "seamana cu o reuniune"."Atunci cand revizitez regiunea Tawang, imi amintesc de libertatea pe care am trait-o pentru prima data in 1959. Acela a fost inceputul unui nou capitol in viata mea", a declarat liderul spiritual tibetan.