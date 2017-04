Cantareata Janet Jackson si miliardarul Wissam al-Mana divorteaza

Jackson, 50 de ani, s-a casatorit cu miliardarul qatarez Wissam al-Mana in 2012 si si-au anuntat nunta la un an dupa eveniment. Dupa o indelunga deliberare cu privire la cat de fastuoasa sa fie ceremonia, Jackson a acceptat sugestia lui Al-Mana pentru o ceremonie simpla, desfasurata intr-un cadru privat, au declarat surse pentru site-ul dedicat celebritatilor, TMZ.Cuplul s-a mutat la Londra, unde a dus o viata discreta si linistita.Janet, una dintre cele mai de succes artiste din lume, si-a redus dramatic activitatea muzicala, existand zvonuri ca s-a convertit la Islam.Potrivit TMZ, la dorinta lui Al-Mana, Janet a adoptat un stil vestimentar mult mai cuminte in timpul turneului din 2014 ¬ purtand tinute care ii acopereau tot corpul, in loc de vestimentatia indrazneata pentru care era cunoscuta ¬ schimbare care s-a resimtit si in videoclipurile artistei."A innebunit-o si a simtit ca isi pierde baza de fani", a povestit o sursa citata de ziarul britanic.Janet a crezut ca sarcina ii va ajuta sa isi repare relatia, insa situatia a continuat sa se deterioreze, a informat TMZ.Nici Jackson, nici Al-Mana nu au comentat dezvaluirile din presa, insa revista People a confirmat despartirea celor doi.Jackson era la al treilea mariaj, dupa casatoria cu interpretul James DeBarge, timp de un an, in anii '80, si cea cu Rene Elizondo Jr. intre 1991 si 2000.