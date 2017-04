FOTO Actrita Julia Roberts a fost desemnata "cea mai frumoasa femeie din lume" pentru a cincea oara: Sunt extrem de flatata

"Sunt extrem de flatata", a declarat vedeta americana, intr-un interviu acordat lui Jess Cagle, editorul-sef al publicatiei.Celebra actrita a facut si o gluma pe seama bunului ei prieten, George Clooney, care a obtinut titlul de "cel mai frumos barbat in viata de doua ori."Voi mentiona noua mea reusita in felicitarea de Craciun pe care o voi trimite familiei Clooney in acest an", a declarat, in gluma, Julia Roberts.In interviul care apare in noul numar al revistei People, Julia Roberts, in varsta de 49 de ani, vorbeste si despre casnicia ei fericita cu directorul de imagine Danny Moder, cu care este casatorita de 14 ani, si despre cei trei copii ai cuplului - gemenii Hazel si Phinnaeus, in varsta de 12 ani, si Henry, in varsta de noua ani.Julia Roberts avea doar 23 de ani atunci cand a aparut pe coperta numarului special din 1991 publicat de revista People ce era dedicat celor mai frumoase femei din lume. Cu un an inainte, actrita americana devenise aproape instantaneu o celebritate de talie mondiala gratie rolului din comedia romantica "Pretty Woman".Sursa foto: Pinterest.comNascuta pe 28 octombrie 1967, Julia Roberts a hotarat sa devina actrita dupa ce fratele sau, Eric Roberts, a cunoscut succesul in industria cinematografica.Sursa foto: Pinterest.comA debutat in 1988 si, dupa doi ani, filmul "Frumusica/ Pretty Woman" i-a adus celebritatea. Au urmat comediile romantice "My Best Friend's Wedding" (1997) si "Notting Hill" (1999). A refuzat rolul din comedia premiata cu Oscar "Shakespeare in Love"(1998), jucat ulterior de Gwyneth Paltrow, insa a primit un premiu al Academiei de film americane pentru "Erin Brockovich" (2000).Sursa foto: Pinterest.com