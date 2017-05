Romania, pe locul doi la unul dintre cele mai importante concursuri de balet din Italia

Romania a castigat locul al doilea la Concursul International de Dans de la Udine, un oras din Italia care s-a transformat intre 30 aprilie si 1 mai intr-o adevarata capitala a dansului international. Tara noastra a fost reprezentata de Ana Toderica (13 ani), care a dansat o variatie din baletul "Corsarul".In Romania, Ana Toderica studiaza baletul la Studioul M al Operei Nationale Bucuresti, cu prof. Magdalena Rovinescu, iar pentru concursul din Italia s-a pregatit cu prof. Nicoleta Iosifescu.Peste 600 de dansatori s-au intrecut in maiestrie pentru un loc pe podium dar si pentru a obtine o bursa de studiu la una dintre scolile Axis Danza, precum si la Viena, Lublijana, Milano si New York."Ne bucuram ca si anul acesta, la cea de a patra editie a Concursului International de Dans de la Udine, nivelul competitiei a pastrat standardele la care lucreaza si pe care le promoveaza Axis Danza. Zilele acestea, in Udine, publicul prezent la eveniment s-a bucurat de un adevarat regal al dansului international", a declarat Federica Comello, Director Artistic al Axis Danza.La sectiunea "Balet clasic", juriul a fost alcatuit din Bella Ratchinskaja, Sanja Neskovic Persin si Renato Zanella. La sectiunea, "Dans modern si contemporan" au jurizat Naike Negretti, Macia del Prete si Michele Pogliani.