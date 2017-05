Actorul Stephen Fry, acuzat de blasfemie dupa ce a facut comentarii despre religie intr-un show TV din 2015

Sephen Fry s-a intrebat in emisiune "de ce ar trebui sa respecte un Dumnezeu capricios, fara minte, prost, care a creat o lume... plina de injustitie". Mai tarziu el a spus ca "nu a fost ofensator la adresa niciunei religii in particular".Politia din Irlanda a inceput o investigatie si incearca sa vada daca actorul a savarsit o infractiune in temeiul Legii privind defaimarea.Invitat in emisiunea "The Meaning of Life", gazduita de Gay Byrne, in februarie 2015, Fry a fost intrebat ce i-ar spune lui Dumnezeu, la portile Raiului. El a spus: "Cum indraznesti sa creezi o lume in care este atata mizerie? Nu e vina noastra? Nu e drept. Este pe deplin rau. De ce as respecta un zeu capricios, prost, care a creat o lume care este plina de nedreptate si durere?".Telespectatorul care a facut plangerea spune ca nu s-a simtit jignit de comentariile lui Fry, dar ca le clasifica blasfemice potrivit legii si actorul ar trebui sa primeasca amenda maxima de 25.000 de euro (22.000 de lire sterline).Legea interzice persoanelor sa publice "lucruri care sunt abuzive sau insultatoare in legatura cu chestiuni sacre in orice religie, care ar cauza ultraj pentru un numar substantial de adepti ai acelei religii".In 2015, Stephen Fry declara la BBC ca a fost "absolut socat" de unele reactii din mass-media dupa cele spuse in emisiune. "Nu cred ca am mentionat vreo religie anume si sunt sigur ca nu am intentionat, si de fapt cred ca nu am spus nimic ofensator fata de vreo religie anume"."Nu comentam o investigatie care este in derulare", a afirmat un politist pentru BBC.