VIDEO ​Marius Manole si Olesea Nespeac au castigat emisiunea-concurs "Uite cine danseaza"

Castigatorii au fost desemnati prin votul publicului, iar premiul a constat intr-un cec de 100.000 de euro, suma care va ajunge la fundatia Hope and Homes for Children."Mi se pare unul dintre cele mai frumoase lucruri care mi s-au intamplat in viata in ultimul timp, pe langa faptul ca sunt sanatos. Total neasteptat pentru noi, imprevizibil acest premiu. Am plecat cu gandul ca o sa plec foarte repede si s-a intamplat sa ajungem in finala si sa mai si castigam. Sunt foarte emotionat si mi se pare o chestie exceptionala. Ma bucur foarte tare pentru ca acest premiu merge la Hope and Homes for Children. Multumesc juriului, care a fost tolerant si delicat. Multumesc tuturor!", a spus Marius Manole la final, dupa ce i-a inmanat marele premiu in valoare de 100.000 de euro lui Stefan Darabus, director regional pentru Europa Centrala si de Sud al organizatiei Home and Hopes for Children.In finala emisiunii, ce a fost prezentata de Mihaela Radulescu si Cabral, au dansat concurentii Alex Velea, Liviu Teodorescu si Marius Manole, alaturi de partenerele lor - Ecaterina Dosan, Marica Derdene, respectiv Olesea Nespeac.Juriul emisiunii a fost format din Gigi Caciuleanu, Andreea Marin, Florin Calinescu si Mihai Petre, care au notat fiecare reprezentatie din cadrul emisiunii, de-a lungul a noua saptamani.