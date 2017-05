Theresa May pledeaza in favoarea vanatorii de vulpi. Chitaristul trupei Queen: Este o femeie groaznica

Muzicianul britanic s-a exprimat cu privire la premierul Theresa May dupa ce aceasta a anuntat, marti, ca va permite membrilor conservatori ai parlamentului sa voteze liber privitor la permiterea vanatorii de vulpi, daca Partidul Conservator va castiga alegerile din 8 iunie.In aceeasi zi, prim-ministrul britanic a reiterat ca este in favoarea vanatorii de vulpi.Brian May a publicat, marti seara, pe conturile sale de Twitter si Instagram mesaje in care isi exprima dezaprobarea: "Este oficial astazi. Liniile de atac sunt trasate. Aceasta femeie groaznica va readuce sporturile sangeroase, daca nu o oprim".Brian May, cofondator al trupei Queen, compozitor si producator, nascut pe 19 iulie 1947, este considerat unul dintre cei mai buni chitaristi ai lumii, fiind inclus pe pozitia a saptea in clasamentul realizat de Planet Rock, pe locul 26 in lista publicatiei Rolling Stone si pe locul al doilea, in urma voturilor acordate de cititorii Guitar World, in 2012.De-a lungul carierei, inceputa in 1965, a colaborat cu artisti precum Black Sabbath, Genesis, Foo Fighters si Lady Gaga. Colaborarea cu interpreta si actrita Kerry Ellis, una dintre senzatiile de pe Broadway si West End-ul londonez, a inceput in 2004. Cei doi au concertat la Bucuresti in 2016, acelasi an in care May a concertat in Capitala pentru prima data alaturi de formatia Queen.