Eurovision, Ucraina: Autoritatile verifica informatia potrivit careia reprezentantul Bulgariei ar fi cantat in Crimeea, dupa anexarea peninsulei de catre Rusia

O inregistrare video difuzata pe larg pe retelele sociale si in presa din Ucraina pare sa il arate pe bulgarul Kristian Kostov cantand la un concert sustinut in peninsula in iunie 2014, la trei luni dupa anexarea sa de catre Rusia.Informatia vine dupa ce Ucraina a interzis reprezentanta Rusiei deoarece sustinuse un concert in Crimeea.Ucraina gazduieste Eurovisionul in acest an dupa ce reprezentanta sa, Jamala, a castigat concursul de anul trecut cu o melodie despre deportarea tatarilor din Crimeea la ordinul dictatorului sovietic Iosif Stalin.Kostov, care la 17 ani este cel mai tanar concurent, va canta in a doua semifinala cu melodia 'Beautiful Mess.'