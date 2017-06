Printul Charles, despre casnicia cu printesa Diana, intr-o scrisoare catre Nancy Reagan: Un fel de tragedie greaca ce ar putea fi transformata intr-o piesa de teatru foarte buna

Printul Charles a comparat casnicia cu printesa Diana cu "o tragedie greaca ce ar putea fi transformata intr-o piesa de teatru foarte buna", intr-o scrisoare expediata confidentei sale Nancy Reagan, fosta prima doamna a Statelor Unite, cu care mostenitorul tronului Marii Britanii a corespondat timp de peste 40 de ani, scrie Agerpres, citand telegraph.co.uk.In acele scrisori, dezvaluite recent in presa britanica, printul Charles detaliaza sentimentele sale fata de sfarsitul casniciei cu Diana. In una dintre scrisori, printul de Wales spunea ca "lucrurile se inrautatesc tot mai mult".Sursa foto: Pinterest.comScrisoarea in cauza, ce dateaza din 21 iunie 1992, face parte din corespondenta personala intretinuta de printul Charles si Nancy Reagan, fosta prima doamna a Statelor Unite.Textele au fost facute publice dupa ce scrisorile au fost donate si au ajuns in arhivele de la Ronald Reagan Presidential Foundation and Library din Simi Valley, California, dupa moartea lui Nancy Reagan, in 2016. Fosta prima doamna a Americii si-a exprimat dorinta ca dupa moartea ei toate documentele sale sa fie donate acelei fundatii.The Mail on Sunday, site-ul care a publicat la 3 iunie fragmente din aceste scrisori, a explicat felul in care printul Charles s-a imprietenit cu sotii Reagan in 1974, in perioada in care el lucra pentru Royal Navy si a petrecut o saptamana in resedinta din Palm Springs a lui Walter Annenberg, pe atunci ambasador al Statelor Unite la Londra. In acea epoca, Ronald Reagan era guvernator al statului american California.Printul de Wales a corespondat cu fosta prima doamna americana pana la moartea ei in 2016, folosind coli de hartie cu antet regal si o cerneala neagra, care a devenit de-a lungul anilor un semn distinctiv al corespondentei mostenitorului tronului britanic.Sursa foto: Pinterest.comIn una dintre scrisori, Printul Charles spune ca a inceput sa citeasca literatura clasica pentru a evita barfele si zvonurile din tabloide, sperand in acelasi timp ca acel tip de lectura il va face "mai intelept si mai bine informat".Intr-o scrisoare din 1992 in care vorbeste despre destramarea casniciei sale, intens mediatizata, printul britanic ii facea lui Nancy Reagan urmatoarea dezvaluire:, a adaugat printul Charles.Intr-o alta scrisoare ce dateaza dintr-o perioada fericita a vietii sale, in 1985, printul britanic a multumit sotilor Reagan pentru ospitalitatea lor si pentru spectaculoasa gala organizata la Casa Alba ce a inclus si un moment devenit ulterior celebru, dupa ce printesa Diana a dansat cu actorul John Travolta., ii dezvaluia printul Charles lui Nancy Reagan in acel text.In 1991, atunci cand a fost publicata o carte despre Nancy Reagan, ce includea multe zvonuri despre presupuse relatii extramaritale si operatii estetice ale acesteia, printul Charles a consolat-o pe fosta prima doamna americana:".Intr-o alta scrisoare, mostenitorul tronului britanic se plangea in legatura cu "inca un dineu" de strangere de fonduri, cu ocazia restaurarii celebrei ambarcatiuni regale Mary Rose, spunand ca acele evenimente reprezentau "blestemul" vietii sale.Intr-un alt text, datand din 7 iunie 2002, printul Charles a vorbit despre moartea reginei-mama, decedata pe 30 martie in acelasi an:Scrisorile ce alcatuiesc corespondenta dintre printul Charles si Nancy Reagan sunt in prezent examinate de mai multi specialisti in arhivare si ar putea fi prezentate publicului larg in viitorul apropiat.