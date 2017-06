Femeia care l-a acuzat pe Roman Polanski de viol in urma cu 40 de ani va cere incheierea procesului

Samantha Geier, in varsta de 54 de ani, intentioneaza sa sustina argumentul regizorului polonez-francez potrivit caruia acesta a ispasit deja pedeapsa pentru fapta sa din 1977, a declarat pentru AFP avocatul lui Roman Polanski, Harland Braun., a declarat Braun, adaugand ca Geimer vrea sa se puna capat cazului.Judecatorul va decide daca cererea Samanthei Geimer poate fi luata in considerare in acest caz, care a alimentat o veritabila saga, timp de 40 de ani.Regizorul in varsta de 83 de ani, celebru pentru filme precum "Rosemary's Baby", "Tess" sau, mai recent, "Le Pianiste" - care a castigat Palme d'Or la Cannes in 2002 - este acuzat ca a drogat-o pe Samantha Geimer, atunci cand avea 13 ani, inainte de a viola la vila lui Jack Nicholson din Los Angeles in 1977.Pentru a evita un proces public, Roman Polanski a recunoscut ca a intretinut relatii sexuale ilegale cu o minora, iar in schimb judecatorul a fost de acord sa nu retina alte capete de acuzare, in special pe cel privind violarea unei persoane careia i-au fost administrate droguri. Acordul juridic a fost incheiat cu acordul familiei si al avocatilor.Dupa 48 de zile petrecute in detentie, Roman Polanski a fugit ulterior in Franta in 1978 si nu a mai revenit in Statele Unite, temandu-se, potrivit apararii sale, sa nu fie condamnat, in pofida acordului amiabil.Cineastul, casatorit cu actrita Emmanuelle Seigner, cu care are doi copii, a refuzat sa se intoarca in SUA, in lipsa unor asigurari ca nu va fi inchis.