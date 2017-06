Carrie Fisher avea cocaina si medicamente in sange, la momentul decesului

Actrita Carrie Fisher avea cocaina si medicamente in organism in momentul decesului ei, potrivit raportului autopsiei, transmite news.ro citand ABC News.

Raportului legistilor din Los Angeles arata ca apneea in somn a fost una dintre cauzele decesului si numeste o varietate de medicamente care erau in organismul actritei la momentul la care a suferit un stop cardio-respirator in timp ce calatorea cu avionul, la sfarsitul anului trecut.

"Toxicologia mostrelor urinare prelevate la internarea in spital a fost pozitiva pentru cocaina, metadona, etanol si opiacee", se arata in raport.

Raportul prevede ca, desi aceste substante erau in organismul sau, exista "limitari semnificative in capacitatea cuiva de a interpreta rezultatele toxicologiei si contributia lor la cauza mortii", ceea ce inseamna ca medicul legist nu a putut determina daca drogurile au jucat sau nu un rol in moartea lui Fisher.

Raportul adauga ca drogul - cocaina - ar fi putut fi ingerata cu cateva zile inainte, nefiind clar cand au fost luate celelalte susbstante.

Fisher a murit la varsta de 60 de ani, pe 27 decembrie, la patru zile dupa ce a intrat in stop cardio-respirator in timpul unui zbor de la Londra la Los Angeles, fiind spitalizata de urgenta.

Ea a militat pentru sprijinirea persoanelor cu probleme mentale si a vorbit adesea despre lupta sa cu tulburarea bipolara de care suferea si cu dependenta de cocaina.

In afara filmelor sale, Fisher a fost si o scriitoare populara si umorist, iar memoriile "The Princess Diarist" au fost lansate la cateva saptamani dupa moartea ei.

Legistii din Los Angeles, care au examinat corpul actritei pe 30 decembrie, au constatat ca a murit din cauza apneei in somn si a "altor factori nedeterminati", se arata in comunicatul medicilor. Actrita a suferit si de arteroscleroza si a consumat droguri, potrivit comunicatului.

Carrie Fisher provenea dintr-o familie de la Hollywood, fiind fiica actritei Debbie Reynolds si a cantaretului Eddie Fisher.

La o zi dupa moartea ei, Reynolds, care a jucat in muzicalul "Cantand in ploaie/ Singing in the rain", a suferit un infarct si a murit la varsta de 84 de ani. Eddie Fisger a murit in 2010.

Carrie Fisher, nascuta pe 21 octombrie 1956, a devenit celebra cu rolul Printesei Leia din trilogia initiala a francizei "Star Wars" (1977-1983), pe care l-a reluat si in cel mai recent film din aceasta serie, "Star Wars: Trezirea Fortei". S-a remarcat si in alte filme, precum "Sampon/ Shampoo" (1975), "Fratii Blues/ The Blues Brothers" (1980), "Hannah si surorile ei/ Hannah and Her Sisters" (1986), "Vecinii/ The Burbs" (1989) si "Cand Harry a cunoscut-o pe Sally/ When Harry Met Sally" (1989). Actrita americana a scris patru romane si trei volume de memorii si a fost casatorita cu muzicianul Paul Simon in perioada 1983-1984.