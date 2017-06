Rapperul american Prodigy a murit. Pe numele sau real Albert Johnson, acesta a murit la varsta de 42 de ani, anunta The Independent. Prodigy si Mobb Depp se aflau intr-un turneu in Las Vegas la "Art of Rap" unde cantau alaturi de Ghostface Killah, Onyx, KRS-On si Ice-T.Cauza mortii nu a fost stabilita deocamdata, dar artistul suferea d emai multi ani de zile d eo forma de anemie cronica