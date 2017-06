Kevin Spacey, despre acuzatiile conform carora serialul "House of Cards" imprumuta idei de la Donald Trump: Se intampla invers

Limita dintre fictiune si realitate a devenit neclara in urma cu o luna, cand contul oficial de Twitter al serialului "House of Cards" i-a trimis un mesaj prim-ministrului britanic Theresa May, criticand-o pentru ca nu a participat la o dezbatere despre alegerile generale la BBC One., a spus Kevin Spacey, marti seara, in cadrul emisiunii "The One Show"., a adaugat actorul.Recent, actrita Robin Wright, protagonista in "House of Cards", alaturi de Kevin Spacey, a glumit spunand ca Donald Trump distruge toate posibilele scenarii ale serialului.a spus ea."House of Cards" este un serial american, creat de Beau Willimon, ce are la baza un serial britanic omonim, inspirat la randul sau de un roman publicat de Michael Dobbs. Versiunea americana, produsa de platforma Netflix, ce descrie intrigile si coruptia din universul politicii americane, s-a bucurat de un succes urias inca de la primul sezon. "House of Cards" a devenit primul serial online din istorie care a fost nominalizat la Globul de Aur si de la premiile Primetime Emmy si, de asemenea, primul serial online care a castigat aceste trofee, prin intermediul protagonistilor sai - actrita Robin Wright si Kevin Spacey.Kevin Spacey, nascut pe 26 iulie 1959, este un actor american de teatru, televiziune si cinema. Considerat unul dintre cei mai talentati actori ai generatiei sale, starul hollywoodian a castigat doua premii Oscar, pentru rolurile interpretate in filmele "Suspecti de serviciu/ The Usual Suspects" (1995) si "American Beauty" (1999).