VIDEO Actrita Stevie Ryan s-a sinucis in locuinta sa din LA. Actrita avea 33 de ani

Actrita Stevie Ryan, denumita si "regina YouTube-ului", care s-a facut remarcata dupa ce si-a editat, regizat si jucat singura un film care a devenit viral, a fost gasita moarta in propria casa din Los Angeles pe data de 1 iulie. Dupa primele informatii oferite de presa americana ar fi vorba de o sinucidere. Independent scrie ca actrita s-a spanzurat.Ryan anuntase cu doar o saptamana inainte ca se simte foarte trista fiindca a decedat bunicul sau.Biroul medicului legist a confirmat online ca Ryan a murit sambata, 1 iulie, dar nu a raspuns la solicitarea celor de la PEOPLE de a oferi comentarii suplimentare legate de sinucidere si de modul in care aceasta s-ar fi produs.Ryan a scris, editat si jucat in propriile videoclipuri care au fost difuzate in mass-media, filmulete care au generat milioane de reactii, potrivit Independent.Actrita a interpretat personaje precum Little Loca si Sceney Sceneable, dar a imitat in videoclipurile sale si artisti ca Justin Bieber, Lady Gaga si Amy Winehouse.