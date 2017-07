O analiza ADN a demonstrat ca Julio Iglesias are un fiu in varsta de 40 de ani, in Valencia

Surse apropiate firmei de avocatura au confirmat pentru agentia de presa Efe ca este vorba despre un barbat care timp de mai multi ani a incercat sa obtina aceasta recunoastere, incercare ce a esuat din cauza deficientelor procedurale.Mama lui a avut o relatie cu interpretul spaniol, in urma careia a ramas insarcinata si, dupa multi ani, barbatul a decis sa duca la capat procedura cuprinsa in articolul 39 al Constitutiei Spaniei, care apara dreptul tuturor persoanelor de investigare a paternitatii.Analiza ADN a fost realizata in Miami si rezultatul ei va fi anexat procesului.Caracterul "legal si eficient al probei biologice, alaturi de procentul mare rezultat, va fi prezentat laolalta cu restul documentelor", a transmis firma de avocatura, privind procesul de stabilire a paternitatii.Osuna este un birou de avocatura specializat in acest tip de cazuri, intre care se numara si cel al toreadorului Manuel Diaz, care a deminstrat ca este fiul lui Manuel Benitez, supranumit "El Cordobes".Julio Iglesias, nascut pe 23 septembrie 1943, si-a inceput cariera in 1968 si, pana in prezent, a lansat 60 de albume de studio, care s-au vandut in peste 300 de milioane de copii pe plan mondial. A fost recompensat cu un premiu Grammy, in 1988, si a colaborat, intre altii, cu Diana Ross, Willie Nelson, Frank Sinatra si Luciano Pavarotti.