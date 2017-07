FOTO O actrita se plange ca nu primeste roluri la Hoollywood din cauza ca este "prea sexi"

Tanara in varsta de 26 de ani a declarat pentru numarul din august al revistei Harper's Bazaar Australia ca pierde roluri din cauza modului in care arata."Mi se intampla de multe ori asta: 'Oh, este prea sexi'. Este ceva ca un lucru impotriva femeilor, faptul ca oamenii nu vor sa lucreze cu mine pentru ca am sanii prea mari", a declarat actrita."Ce este in neregula cu sanii? Sunt un lucru feminin minunat care trebuie celebrat. Cui ii pasa? Sunt minunati daca sunt mari, sunt minunati daca sunt mici. De ce ar trebui sa fie asta o problema?", a adaugat ea. Emily Ratajakowski a exprimat opinii similare si intr-un interviu pentru ES Magazine publicat in mai 2016.Sursa foto: Pinterest.com"Este un paradox interesant. Daca esti o actrita sexi este greu sa primeste roluri serioase. Ti se ofera acelasi gen de rol in care te-au vazut deja. Oamenii sunt ca oile si spun 'oh, asta este ceea ce face ea bine'", a afirmat atunci actrita."Adevarul este ca nimeni nu vrea sa ma auda vorbind despre lucrurile astea. In mod cert barbatii care se ocupa de casting pentru filme nu vor sa auda despre asta, dar nu pot sa nu vorbesc - sunt suparata. Este important pentru mine", a mai spus ea.Sursa foto: Pinterest.comEmily Ratajovski a devenit celebra dupa ce a aparut in videoclipul provocator pentru "Blurred Lines" al lui Robin Thicke. De atunci ea a jucat in filmul "We Are Your Friends" si ar urma sa apara si in productiile "I Feel Pretty" si "In Darkness".