Deea Ibacka, Roxana Vancea, Razvan Fodor, Ionut Iftimoaie si Jorge, in primul sezon "Fort Boyard" de la Pro TV

Emisiunea "Fort Boyard", care va intra in grila televiziunii Pro TV in acest an, este filmata in fortul situat in stramtoarea Pertuis d'Antioche. Vedete din showbizul autohton vor fi supuse la probe de logica si rezistenta fizica in show-ul prezentat de actorii Paul Ipate si Octavian Strunila, scrie News.ro."In primul rand, sunt indeajuns de batran, incat am prins primele difuzari ale acestei emisiuni pe Pro TV. Initial, il urmaream pe TV5. Acest concurs e imbracat in mister, e plin de ghicitori, iar istoricul acestui fort te face sa iti doresti sa il vezi in realitate. Chiar mi-a dat o stare foarte interesanta. Am acceptat provocarea fara sa stau pe ganduri", a declarat Razvan Fodor, conform protv.ro Deea Ibacka, incantata de aceasta experienta inedita, a spus: "Am copilarit cu emisiunea Fort Boyard, in anii '90. O urmaream, efectiv, cu sufletul la gura. Eram trup si suflet alaturi de concurenti. Toata familia isi aminteste amuzata ca intr-o noapte am trezit-o pe mama din somn soptindu-i la ureche: hai sa intram in celula". Noroc ca vizionam impreuna episoadele si a inteles imediat ce visasem, de fapt. Asa am aflat despre mine ca sunt somnambula si vorbesc in somn. Deci, da, cam atat de fascinata eram de fenomenul Fort Boyard... Si, totusi, nu mi-as fi imaginat vreodata ca intr-o zi as putea concura chiar eu. Fara nicio exagerare, e un vis devenit realitate. A fost o bucurie sa accept invitatia, in incercarea de a-mi depasi fricile si limitele fizice".Jorge a marturisit: "Cand eram mic, ma uitam cu familia la emisiune. Mi s-a parut de necrezut invitatia si nu as fi ratat pentru nimic in lume o asemenea ocazie. Am acceptat sa vin la Fort Boyard pentru ca imi plac provocarile. Sunt obisnuit cu munca in echipa, dar mai ales cu distractia"."Eu sunt innebunita dupa adrenalina, sunt dependenta de sport si fricile nu prea au loc in viata mea. Cand eram mica, urmaream emisiunea, dar nu mi-am imaginat vreodata ca o sa fiu concurenta. Mi-ar fi placut sa trec prin toate probele!", a declarat Roxana Vancea.Ionut Iftimoaie a spus: "Am acceptat provocarea Fort Boyard pentru ca in urma cu mai bine de 20 de ani eram printre cei care urmareau aceasta emisiune la TV. A fost o adevarata onoare pentru mine sa vin in postura de concurent. In plus, orice provocare este foarte interesanta pentru mine".Vedetele participante vor fi ghidate de personaje celebre din show: Boyard, Passe Partout si Passe Temps."Fort Boyard" este filmat integral in Franta, in stramtoarea Pertuis d'Antioche, chiar in fortul original, care a fost finalizat in secolul al XIX-lea. Lansat initial in anul 1990, show-ul a fost difuzat pentru prima data in Franta si a fost preluat in scurt timp in intreaga lume, iar printre tarile care au difuzat acest format se numara Marea Britanie, Belgia, Danemarca, Germania, Olanda, Rusia, Spania si Statele Unite ale Americii.