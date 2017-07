Nelsan Ellis, actorul din serialul "True Blood", a murit la varsta de 39 de ani

"A fost un mare talent. Cuvintele si prezenta lui ne vor lipsi", a spus managerul sau, Emily Gerson Saines, pentru Hollywwod Reporter.Ellis a aparut in serialul "True Blood" din 2008 pana la final, in 2014. "Suntem foarte tristi de vestea mortii lui Nelsan Ellis", au spus cei de al HBO intr-un comunicat."Nelsan a fost pentru mult timp un membru al familiei HBO, a carui interpretare in rolul lui Lafayette nu va fi uitata", se adauga in comunicat.Ellis a aparut in mod regulat de-a lungul serialului "True Blood". El a jucat rolul lui Lafayette, un homosexual carismatic care avea puterea de a se conecta cu fantomele.El a mai aparut alaturi de Viola Davis si Octavia Spencer in adaptarea lui Kathryn Stockett "Culoarea sentimentelor/ The Help", din 2011.Spencer i-a adus un omagiu lui Ellis sambata, scriind un mesaj pe Twitter: "Mi se rupe inima cand ma gandesc la copiii lui si la familie". Si alte personalitati i-au adus un omagiu lui Nelsan Ellis, printre care Michael McMillian, Lauren Bowles, Kristin Bauer si Joe Manganiello, care a spus ca "este devastat de pierderea prietenului sau".