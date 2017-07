Cascadorul John Bernecker a murit dupa ce se ranise grav in timpul filmarilor pentru al optulea sezon al serialului "The Walking Dead"

Productia celui de-al optulea sezon al serialului "The Walking Dead" a fost oprita temporar, dupa accidentul cascadorului, a anuntat, joi, postul de televiziune american AMC.Cascadorul a suferit o lovitura grava la cap, miercuri, cand a cazut pe ciment de la o distanta de peste 6 metri, in timpul unor filmari in Georgia.John Bernecker a fost transportat la Atlanta Medical Center, unde a fost internat la terapie intensiva. Un purtator de cuvant al spitalului a refuzat sa comenteze sau sa confirme ca John Bernecker se numara printre pacienti."Anuntam cu parere de rau ca John Bernecker, un cascador talentat pentru serialul ᅡThe Walking Deadᅡ si alte show-uri de televiziune si filme, a suferit rani grave intr-un accident tragic petrecut pe platourile de filmare. A fost transportat imediat la spitalul din Atlanta si am oprit temporar productia", a spus, joi, un purtator de cuvant al AMC.Un purtator de cuvant al SAG-AFTRA, companie care reprezinta cascadorii, a transmis ca a fost demarata o ancheta in urma accidentului: "Am fost informati in legatura cu accidentul unui membru pe platourile de filmare pentru si cercetam situatia. Ca intotdeauna, siguranta membrilor nostri pe platourile de filmare este de o importanta cruciala si ne concentram pe acest lucru in ancheta noastra", a spus, joi, purtatorul de cuvant al SAG-AFTRA.John Bernecker a lucrat la seriale si filme precum "24: Legacy", "The Fate of the Furious" si "The Hunger Games: Mockingjay - Part 2".Producatorii si actorii din distributia serialului "The Walking Dead", care prezinta supravietuirea unui grup de oameni in timpul unei epidemii de zombie, ar fi trebuit sa apara la Comic-Con din San Diego in aceasta luna. Nu este clar daca accidentul va schimba acest plan.Premiera celui de-al optulea sezon al serialului "The Walking Dead" este programata pentru toamna acestui an. Premiera celui de-al saptelea sezon al serialului dramatic "The Walking Dead", produs de postul de televiziune american AMC, care a avut loc in octombrie 2016, a inregistrat o audienta uriasa cand a fost urmarita de 17 milioane de telespectatori, o cifra apropiata de recordul absolut inregistrat de un serial de televiziune, realizat de sezonul al cincilea al acestui show TV, in anul 2014, de 17,2 milioane de telespectatori.