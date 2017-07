Enrique Iglesias, huiduit in timpul singurului concert sustinut anul acesta in Spania

El a cantat piese precum "Subeme la radio", "I like how it feels" si "Bailando", insa a parasit scena fara sa isi ia ramas-bun de la spectatori.Cantaretul a recunoscut ca este emotionat si a cerut scuze publicului pentru acest lucru."I like it" a fost ultima piesa cantata in concert de artistul madrilen si a fost insotita de confetti, fum si rafale pirotehnice. Cantaretul a iesit de pe scena si luminile stadionului au fost aprinse.Acela a fost momentul in care miile de oameni adunati au inceput sa fluiere si sa huiduie, indignati ca Iglesias nu si-a luat ramas-bun si nici nu a revenit pentru bis.Multi au inceput sa critice prestatia lui si chiar o parte au ridicat bratele spunand: "Mainile sus, acesta este un jaf!" sau "Afara, afara!".Organizatorii au inceput sa demonteze scena, in timp ce oamenii inca priveau uimiti ca Iglesias a plecat fara sa salute ori sa isi prezinte colegii de trupa aflati pe scena alaturi de el.Fanii au parasit stadionul la 90 de minute dupa ce Enrique Iglesias isi incepuse concertul, continuand sa comenteze - deloc pozitiv - spectacolul oferit de acesta.