VIDEO Solistul trupei Linkin Park, Chester Bennington, a fost gasit mort, la Los Angeles

Solistul trupei Linkin Park, Chester Bennington, a fost gasit mort, intr-o vila din Palos Verdes, Los Angeles, scrie news.ro care citeaza site-ul tmz.com.

Potrivit sursei citate, politia a descoperit trupul neinsufletit al artistului, intr-o resedinta privata din Palos Verdes, in jurul orei locale 09:00.

Chester Bennington s-a luptat timp de mai multi ani cu dependenta de droguri si alcool.

Artistul declarase in trecut ca s-a gandit sa comita sucid, deoarece fusese abuzat in copilarie de catre un barbat mai in varsta.Chester a fost foarte apropiat de Chris Cornell, ex-solistul trupei Soundgarden, care s-a sinucis in luna mai a acestui an. Cornell ar fi implinit astazi 53 de ani.