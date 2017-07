Decesul solistului Linkin Park: Biroul de medicina legala din Los Angeles a confirmat ca Chester Bennington a murit prin spanzurare. O sticla cu alcool, gasita in camera

Ed Winter, purtatorul de cuvant al Biroului de medicina legala din Los Angeles, a spus ca artistul, in varsta de 41 de ani, s-a spanzurat la usa dormitorului din locuinta sa.Purtatorul de cuvant a adaugat ca in dormitorul lui Chester Bennington a fost gasita o sticla cu alcool pe jumatate goala, dar aceasta nu se afla in apropierea artistului. El a precizat ca nu au fost identificate stupefiante.De-a lungul vietii sale, Chester Bennington a avut probleme cu dependenta de alcool si de droguri.La fata locului nu a fost gasit niciun bilet prin care Chester Bennington sa explice motivul pentru care s-ar fi sinucis. Autopsia urmeaza sa fie efectuata.Chester Bennington a fost gasit spanzurat, joi, in locuinta sa din Palos Verdes, Los Angeles. Formatia Linkin Park a lansat un videoclip in dimineata in care s-a sinucis artistul.Chester Bennigton s-a spanzurat cu o curea, la usa dintre un dormitor si o baie din locuinta sa, in ziua in care prietenul lui, Chris Cornell - care s-a sinucis la randul lui in luna mai - ar fi implinit 53 de ani. Solistul trupei Linkin Park i-a scris atunci lui Cornell o scrisoare emotionanta prin care rememoreaza ce a insemnat prietenia lor.Chester Charles Bennington s-a nascut la 20 martie 1976. A fost muzician, cantautor si actor american, cunoscut mai ales ca vocalist principal al formatiilor rock Linkin Park si Dead by Sunrise.Artistul era originar din Phoenix, Arizona, si locuia in Los Angeles. Muzicianul a fost influentat de stilul celor de la Loverboy, Foreigner si Rush, visand sa fie al cincilea membru Depeche Mode.