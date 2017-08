Episodul "Game of Thrones" care urma sa fie lansat duminica este online, fara legatura cu atacul recent al hackerilor

Game of Thrones

Linkuri pentru vizionarea celui de-al patrulea episod al sezonului 7 din "Urzeala tronurilor", care urma sa fie difuzat pe 6 august, au aparut pe un grup de discutii in reteaua Reddit, potrivit unor informatii raportate vineri de Verge. Copia piratata a episodului era disponibila pe Google Drive.Logo-ul Star India, companie de distributie TV, apare ca watermark pe copia piratata, cu textul "doar pentru vizionare interna".Verge a transmis ca a putut verifica autenticitatea episodului "Urzeala tronurilor".De cealalta parte, hackerii care au spart serverele companiei HBO au anuntat ca vor distribui, saptamanal, materialele furate.Printre datele accesate de hackeri se numara scenariul pentru un viitor episod din "Urzeala tronurilor" si doua episoade inca nelansate din serialele "Ballers" si "Room 104" produse de HBO.HBO nu este la primul contact cu hackerii. In 2015, hackerii au pus mana pe primele patru episoade din sezonul 5 al "Game of Thrones", inainte ca acestea sa fie lansate oficial.