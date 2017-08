Legendarul artist francez Charles Aznavour va primi o stea pe Walk of Fame din Hollywood

Steaua va fi amplasata pe celebrul bulevard din Hollywood, in dreptul Pantages Theatre, una dintre salile de spectacol istorice din Hollywood dedicata in special musicalurilor."Charles Aznavour este un artist popular, cunoscut in toata lumea si iubit de milioane de fani din toate generatiile", a declarat Ana Martinez, producatoarea acestor ceremonii de pe Walk of Fame, potrivit AFP.Declarat in urma unui sondaj CNN si Time din 1998, "cel mai important artist de varietati al secolului XX", inaintea unor legende precum Elvis Presley, Bob Dylan si Frank Sinatra, Charles Aznavour a vandut peste 180 de milioane de discuri si a scris 1.300 de cantece in cateva limbi.