Justitia elvetiana va examina noile acuzatii de viol impotriva regizorului Roman Polanski

Justitia elvetiana a anuntat luni ca a acceptat sa examineze noile acuzatii de agresiune sexuala formulate impotriva cineastului Roman Polanski, de o femeie care afirma ca regizorul franco-polonez a agresat-o in statiunea montana Gstaad in anul 1972, informeaza AFP, citata de Agerpres. "Biroul Procurorului Cantonului Berna a confirmat astazi (luni, n.r.) competenta locala (...) pentru gestionarea dosarului", a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al procurorului din Berna, Christof Scheurer.Justitia elvetiana va trebui sa stabileasca daca faptele mentionate in plangerea ei de Renate Langer, fosta actrita si fotomodel, nascuta la Munchen, nu sunt prescrise.Fosta actrita afirma ca a fost violata in statiunea alpina Gstaad din cantonul Berna de Roman Polanski atunci cand ea avea varsta de 15 ani.In 1977, cineastul a recunoscut ca a intretinut relatii sexuale cu Samantha Geimer, pe atunci o adolescenta in varsta de 13 ani, in vila din Los Angeles a lui Jack Nicholson, in timp ce actorul era plecat intr-o vacanta.In schimbul acelei marturisiri, un judecator a acceptat sa nu retina alte capete de acuzare mai grave. Insa, convins fiind ca judecatorul urma sa revina asupra deciziei sale si ca urma sa il trimita la inchisoare, probabil pentru mai multe decenii, Roman Polanski a fugit din Statele Unite si s-a refugiat in Franta.Roman Polanski, recompensat cu premiul Oscar pentru regia filmului "Pianistul", este casatorit cu actrita franceza Emmanuelle Seigner, cu care are doi copii, si a refuzat sa revina in Statele Unite fara sa aiba garantia ca nu va fi incarceratIn 2010, actrita britanica Charlotte Lewis a declarat ca regizorul a fortat-o sa intretina relatii sexuale atunci cand ea avea varsta de 16 ani.O a treia femeie, identificata doar dupa prenumele "Robin", l-a acuzat pe celebrul regizor in luna august de comiterea unei agresiuni sexuale in 1973, atunci cand ea avea varsta de 16 ani.Renate Langer l-ar fi cunoscut pe Roman Polanski pe vremea cand lucra ca model la Munchen. Atrasa de posibilitatea de a fi distribuita in unul dintre filmele viitoare ale cineastului, ea l-ar fi vizitat pe regizor, autorul unor lungmetraje celebre precum "Rosemary's baby" si "Chinatown", in vila sa din Gstaad, unde acesta ar fi violat-o. Ea spune ca a decis sa renunte la tacere in urma declaratiilor facute de "Robin" in luna august si pentru ca parintii ei nu mai sunt in prezent in viata.