Melania nu apreciaza ca prima sotie a lui Donald Trump, Ivana, s-a prezentat intr-o gluma deplasata drept "Prima Doamna"

Ivana Trump, care se afla intr-o campanie intensiva de promovare a cartii sale "Raising Trump", si-a atribuit acest titlu intr-un interviu acordat ABC News."Am numarul direct la Casa Alba, dar nu voi suna, pentru ca este Melania acolo", a declarat ea, evocand discutii cu fostul ei sot."Si nu vreau sa creez gelozie sau ceva de acest fel, pentru ca sunt prima sotie a lui Trump. Ok? Eu sunt prima doamna", a adaugat ea razand.Prin intermediul purtatoarei sale de cuvant Stephanie Grisham, sotia presedintelui american a subliniat ca nu a apreciat deloc gluma.Melania Trump "adora sa stea la Washington DC si este onorata de rolul sau de Prima Doamna a Statelor Unite", a declarat luni Grisham, citata de CNN."Ea intentioneaza sa-si foloseasca titlul si rolul pentru a ajuta copii, nu pentru a vinde carti. Nu exista niciun fundament pentru aceasta declaratie din partea unei foste. Este, din nefericire, doar zgomot pentru a atrage atentia si a iesi in fata", a adaugat ea.Ivana Trump, in varsta de 69 de ani, este mama primilor trei copii ai lui Donald Trump: Donald Jr, Ivanka si Eric.Magnatul in domeniul imobiliar are alti doi copii, pe Tiffany Trump cu cea de a doua sotie, actrita Marla Maples, si pe Barron Trump, care locuieste la Casa Alba impreuna cu Melania Trump.