Regizorul Oliver Stone, acuzat de un fost model Playboy ca a atins-o in mod nepotrivit la o petrecere

"Cand am auzit despre Harvey, mi-am amintit de Oliver care a trecut pe langa mine, stangandu-mi sanii, in timp ce iesea din incaperea unde avea loc o petrecere (in anii 1990). Doi oameni la fel!", a scris Carrie Stevens pe Twitter, potrivit News.ro."Asta se intampla la Hollywood. De aceea trebuie sa se schimbe lucrurile. El este Oliver Stone. Nimeni nu ii va critica comportamentul", a spus ea ulterior, pentru New York Daily News.The Guardian l-a contactat pe Oliver Stone pentru a oferi un comentariu in legatura cu acuzatiile pe care i le aduce Carrie Stevens, care nu au fost dovedite.Oliver Stone a starnit controverse recent, cu afirmatiile pe care le-a facut despre Weinstein in cadrul unei conferinte de presa la Busan International Film Festival, unde prezideaza juriul. El a spus ca producatorului nu ii este usor sa se confrunte cu situatia in care se afla in prezent."Sunt increzator ca veti astepta pana cand acest caz va ajunge la proces. Cred ca un om nu ar trebui sa fie condamnat de un sistem public al vigilentei. Nu este usor prin ceea ce trece. In acea perioada, era un rival al meu. Nu am facut niciodata afaceri impreuna si nici nu l-am cunoscut cu adevarat. Am auzit povesti ingrozitoare din partea tuturor din industrie, asa ca nu am de gand sa comentez barfele. Voi astepta si voi vedea, asa cum este corect", a spus el.Mai tarziu in aceeasi zi, Oliver Stone a scris pe Facebook: "Dupa ce am vazut ce s-a scris in numeroase publicatii in ultimele zile, sunt consternat si laud curajul femeilor care au avut curajul de a raporta abuzurile sexuale".*****Scandalul "Weinstein" a inceput pe 5 octombrie, dupa ce The New York Times si The New Yorker au publicat articole in care mai multe femei il acuzau pe producator de hartuire sexuala. Intre ele, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow si Angelina Jolie, Cara Delevingne, fotomodele si angajate ale lui Harvey Weinstein. In plus, patru femei il acuza de viol.Producatorul a fost concediat din The Weinstein Co., dupa ce anuntase ca se retrage pentru o perioada nedeterminata de la carma firmei pe care a infiintat-o impreuna cu fratele lui, Ben.Meryl Streep, Judi Dench, Bob Iger, George Clooney, Jennifer Lawrence, James Gunn, Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Megan Ellison, Julianne Moore, Seth Rogen, Kevin Smith, Lena Dunham, Judd Apatow, John Oliver, Patricia Arquette si Mark Ruffalo, intre altii, au condamnat comportamentul lui Weinstein fata de femei.El este inca membru al Academiei de Film Americane, consiliul acesteia intalnindu-se sambata pentru a discuta cazul. National Organization for Women (NOW) a cerut Academiei sa ii retraga cu Weinstein titlul de membru.Mai multi laburisti britanici, membri ai Parlamentului, ii cer prim-ministrului Theresa May sa retraga titlul de Comandor al Imperiului Britanic pe care producatorul Harvey Weinstein l-a primit in 2004.Scrisoarea a fost transmisa in aceeasi zi in care BAFTA (British Film Academy of Film and Television Arts) i-a retras producatorului statutul de membru.Sotia lui Harvey Weinstein, Georgina Chapman, cofondatoare a brandului de lux Marchesa, a anuntat, pe 10 octombrie, ca se desparte de producator, pentru "actele sale de neiertat".New York Police Department (NYPD) si Metropolitan Police din Londra au anuntat ca au inceput o investigatie privind acuzatii de agresiune sexuala aduse producatorului Harvey Weinstein.